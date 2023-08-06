Более 2,5 кг мефедрона изъяли из оборота в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2,5 кг синтетических наркотиков обнаружили сотрудники ДПС у жителя Новосибирской области 1990 г.р. в районе п. Богандинский на 40 км автодороги Тюмень – Омск. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Обвиняемого остановили на трассе для проверки документов. Водитель начал нервничать., что вызвало подозрение у сотрудников полиции. Они приняли решение осмотреть машину. Под передним сиденьем полицейские нашли пластиковые контейнеры с порошкообразным веществом.

Мужчина рассказал, что является курьером в одном из магазинов, расположенных на теневой площадке сети Интернет. Он заказал оптовую партию синтетического наркотика, забрал ее из оборудованного тайника вблизи Екатеринбурга. Реализовывать запрещенные вещества посредствам закладок он планировал в Новосибирске. По словам задержанного, распространением наркотиков он занимается с декабря 2022 года. Экспертиза показала, что в изъятых контейнерах находился мефедрон массой более 2,5 кг.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.