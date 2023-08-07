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Десантники-огнеборцы из Тюменской области отправились на ликвидацию лесных пожаров на Ямал

Общество, 16:20 07 августа 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

20 десантников-пожарных из Тюменской области отправились на ликвидацию лесных пожаров в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает информационный центр правительства региона.

В Надымский район направлены специалисты из Увата и Тобольска. В составе группы – также летчик-наблюдатель, который следит за пожарной обстановкой с воздуха и корректирует действия лесопожарных формирований.

Напомним, 5 августа в Надымском районе объявили режим ЧС из-за лесных пожаров.

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# лесные пожары , ЯНАО

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