Десантники-огнеборцы из Тюменской области отправились на ликвидацию лесных пожаров на Ямал

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

20 десантников-пожарных из Тюменской области отправились на ликвидацию лесных пожаров в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает информационный центр правительства региона.

В Надымский район направлены специалисты из Увата и Тобольска. В составе группы – также летчик-наблюдатель, который следит за пожарной обстановкой с воздуха и корректирует действия лесопожарных формирований.

Напомним, 5 августа в Надымском районе объявили режим ЧС из-за лесных пожаров.