Десантники-огнеборцы из Тюменской области отправились на ликвидацию лесных пожаров на Ямал
Общество, 16:20 07 августа 2023
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
20 десантников-пожарных из Тюменской области отправились на ликвидацию лесных пожаров в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает информационный центр правительства региона.
В Надымский район направлены специалисты из Увата и Тобольска. В составе группы – также летчик-наблюдатель, который следит за пожарной обстановкой с воздуха и корректирует действия лесопожарных формирований.
Напомним, 5 августа в Надымском районе объявили режим ЧС из-за лесных пожаров.