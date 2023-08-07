Владимир Якушев планирует принять участие в бизнес-форуме "СУП" в Тюмени

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Полпред президента России в УФО Владимир Якушев планирует принять участие в мероприятиях XI международного бизнес-форума "СУП". Событие пройдет в Тюмени с 11 по 13 августа.

"Системная поддержка предпринимательской инициативы и бизнес-сообщества – это одно из приоритетных направлений работы органов власти. "Слет успешных предпринимателей" уже стал основным местом встречи в УрФО и России не только для самих бизнесменов, но и для региональной и федеральной власти. Здесь бизнес слушают и слышат", – подчеркнул Владимир Якушев.

"Слет успешных предпринимателей – 2023" – это образовательная площадка для молодых предпринимателей.

Ключевой темой предстоящего форума станет развитие предпринимательских сообществ, создание бизнес-проектов в сфере фитнес-индустрий.

Запланирована работа 27 площадок по самым разным тематикам: от "ярмарки инвестиций до "международного сотрудничества". Традиционно одной из площадок станет бизнес-игра "Завод" – суперсимуляция реального производственного предприятия.

По предварительным оценкам, ожидается, что суммарное количество участников всех площадок составит более 15 тыс. человек.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства экономического развития РФ и правительства Тюменской области.