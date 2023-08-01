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Жителей Тюмени научат оказывать первую помощь

Общество, 10:02 21 августа 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Занятия по основам оказания первой помощи пройдут в Тюмени с 22 по 24 августа. Они состоятся в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне на базе городских библиотек, сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.

22 августа желающих ждут в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3), 23 августа –в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1), а 24 августа – в библиотеке № 7 (ул. Камчатская, 1а). Начало в 11 часов.

Занятия организованы в рамках подготовки неработающего населения основам безопасности жизнедеятельности и оказания первой медицинской помощи. Проведут их специалисты департамента безопасности жизнедеятельности администрации города.

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# безопасность , первая медицинская помощь

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