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Тюменка Вероника Чикишева вошла в число лучших на фестивале "Русское поле" в Москве

Общество, 17:39 21 августа 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская мастерица по кубовой набойке Вероника Чикишева признана одной из лучших ремесленниц на Межрегиональном фестивале "Русское поле", сообщает информационный центр правительства региона.

Она заняла третье место в номинации "Лучший народный мастер". На фестивале тюменка рассказала о кубовой набойке — старинном способе нанесения рисунка и окрашивания тканей.

Ремесленники из Тюменской области также представили урало-сибирскую роспись, резьбу по кости и дереву, лоскутное шитье.

Фестиваль славянского искусства "Русское поле" проходил 19 и 20 августа в музее-заповеднике "Коломенское" Москвы. Событие объединило творческие коллективы, мастеров, производителей, туроператоров, дизайнеров, поваров из разных регионов России.

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