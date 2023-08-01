Тюменка Вероника Чикишева вошла в число лучших на фестивале "Русское поле" в Москве
Тюменская мастерица по кубовой набойке Вероника Чикишева признана одной из лучших ремесленниц на Межрегиональном фестивале "Русское поле", сообщает информационный центр правительства региона.
Она заняла третье место в номинации "Лучший народный мастер". На фестивале тюменка рассказала о кубовой набойке — старинном способе нанесения рисунка и окрашивания тканей.
Ремесленники из Тюменской области также представили урало-сибирскую роспись, резьбу по кости и дереву, лоскутное шитье.
Фестиваль славянского искусства "Русское поле" проходил 19 и 20 августа в музее-заповеднике "Коломенское" Москвы. Событие объединило творческие коллективы, мастеров, производителей, туроператоров, дизайнеров, поваров из разных регионов России.