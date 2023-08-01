  • 25 августа 202325.08.2023пятница
  • USD94,4007
    EUR102,4719
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер юго-западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Тюменцам бесплатно раздают открытки с изображением российского флага

Общество, 18:45 25 августа 2023

Медиацентр молодёжной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодёжной политики Тюменской области

Открытки с изображением российского флага и картой региона раздают тюменцам на пешеходной улице Дзержинского возле дома В.П. Буркова 25 августа. Здесь проходит промоакция акция "Дом там, где..." в честь Дня российского флага.

"Таким образом мы хотели напомнить, что флаг России — это тот символ, который объединяет людей, живущих в нашей стране, независимо от того, в каком городе они проживают, независимо от того, какой они национальности", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" организатор акции, руководитель медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

После выбора открытки жители могут сфотографироваться с ней в любой локации города. Также это можно сделать возле тематической фотозоны, созданной специально в День флага России на ул. Дзержинского. Готовую фотокарточку нужно разместить в своих социальных сетях с хэштегом #домтамгде до 28 августа. Автор самого оригинального снимка получит кольцевую лампу. Победителя объявят 29 августа в комментариях под постом в группе "Медиацентр" во ВКонтакте.

Также горожанам предлагают подписать открытки и отправить родным, друзьям или знакомым в любой город России. "У нас стоит для этого специальный стол, есть ручка, чтобы написать письмо, и, конечно, предоставляем конверты. После завершения акции мы отправим все письма", - заверила Валерия Иванова.

Акция завершится в 20 часов.

﻿

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# День флага , медиацентр , открытки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:20 25.08.2023Играть на старинных инструментах и расписывать шопперы научили тюменских педагогов на фестивале
18:45 25.08.2023Тюменцам бесплатно раздают открытки с изображением российского флага
18:32 25.08.2023Ехавшую по встречной на иномарке 22-летнюю тюменку привлекли к ответственности
18:05 25.08.2023Гастрономическую лавку и частный музей откроют в конторском здании в Тобольске