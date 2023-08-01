Тюменцам бесплатно раздают открытки с изображением российского флага

| Фото: Медиацентр молодёжной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодёжной политики Тюменской области

Открытки с изображением российского флага и картой региона раздают тюменцам на пешеходной улице Дзержинского возле дома В.П. Буркова 25 августа. Здесь проходит промоакция акция "Дом там, где..." в честь Дня российского флага.

"Таким образом мы хотели напомнить, что флаг России — это тот символ, который объединяет людей, живущих в нашей стране, независимо от того, в каком городе они проживают, независимо от того, какой они национальности", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" организатор акции, руководитель медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

После выбора открытки жители могут сфотографироваться с ней в любой локации города. Также это можно сделать возле тематической фотозоны, созданной специально в День флага России на ул. Дзержинского. Готовую фотокарточку нужно разместить в своих социальных сетях с хэштегом #домтамгде до 28 августа. Автор самого оригинального снимка получит кольцевую лампу. Победителя объявят 29 августа в комментариях под постом в группе "Медиацентр" во ВКонтакте.

Также горожанам предлагают подписать открытки и отправить родным, друзьям или знакомым в любой город России. "У нас стоит для этого специальный стол, есть ручка, чтобы написать письмо, и, конечно, предоставляем конверты. После завершения акции мы отправим все письма", - заверила Валерия Иванова.

Акция завершится в 20 часов.

Виктория Макарова