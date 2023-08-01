В Кубке мира по бильярдному спорту участвуют пять спортсменов из Тюменской области

Пять спортсменов представят Россию на Кубке мира по бильярдному спорту в Тюмени. Состязания "Снукер 15 красных" стартуют 24 августа. Прямые трансляции полуфинала и финала пройдут 27 и 28 августа на телеканале "Матч ТВ", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Кубок мира — очень значимое событие для региона. Представительство соревнований достаточно серьезное, поэтому выбрано одно из лучших мест для проведения, где созданы комфортные условия для игроков и зрителей", - подчеркнул директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Кубок пройдет в Легкоатлетическом манеже Тюмени (ул. Луначарского, 12)с 24 по 28 августа. Вход платный. Билеты можно приобрести в Легкоатлетическом манеже.

Отметим, что 32 спортсмена из России и 12 зарубежных стран, в том числе Египта и Китая, разыграют в Тюмени призовой фонд Кубка мира по бильярдному спорту в дисциплине "Снукер 15 красных" в размере 900 тыс. рублей.