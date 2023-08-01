Информацию об инвестиционных предложениях Тобольска собрали на новом сайте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматели могут ознакомиться с инвестиционными предложениями Тобольска на новом сайте города.

"Городу не хватало единого информационного ресурса, который бы объединил большое количество сервисов для очень широкого круга аудитории. 50 процентов усилий были направлены на самих тоболяков — это целевая аудитория", — рассказала пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина.

Главная страница разбита на четыре вкладки: "Тобольск", "Тоболякам", "Деловым людям" и "Гостям города". Авторы говорят, что хотели сделать что-то небанальное, без шаблонных слов, например, "бизнес".

Во вкладке "Тобольск" можно найти всю информацию об объектах культурного наследия, благоустройства. В разделе "Тоболякам" горожане могут найти контакты управляющих компаний, памятку об отлове бездомных животных, инструкцию к тому, что нужно сделать, чтобы во дворе появилась детская площадка.

Вкладка "Деловым людям" разделена на три блока: инвестиции, предпринимательская и торговая деятельность. На баннере — основные стратегические направления Тобольска. Для удобства вынесены кнопки для того, чтобы заинтересованные люди смогли найти информацию. В частности, можно узнать об инвестиционных предложениях. Здесь же в режиме онлайн можно подать заявку на идею инвестиционного проекта и отдельно на его сопровождение.

Кликнув на "Гостям города", туристы могут узнать о гостиницах, заведениях, туристических фирмах. Прокрутив страницу вниз, можно прочитать новости. "Многие помнят старый сайт администрации. Он был мрачненьким. Здесь совершенно другая структура — более легкая, красочная. Сайт администрации в привычном формате есть в составе этого портала. На нем можно посмотреть номера телефонов, нормативно-правовые документы", — пояснила Анастасия Гулина.

Она добавила, что местные предприниматели могут выйти со своими предложениями, заявить о себе на этом портале с качественной информацией.

Инна Пахомова