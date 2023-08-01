Гастрономическую лавку и частный музей откроют в конторском здании в Тобольске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Гастрономическую лавку и частный музей откроют в объекте культурного наследия "Конторское здание с лавкой" на ул. Мира, 1 в Тобольске. Здесь в советское время располагался магазин "Детский мир".

"Объект продан. Современное приспособление, которое видит нынешний правообладатель, — это гастрономическая лавка на первом этаже и частный музей на втором", — рассказала директор департамента экономики администрации Тобольска Зухра Исимбаева на расширенном заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Сейчас инвестор ждет предложений по сотрудничеству относительно того, что еще можно разместить в этом здании.

В Тобольске еще есть свободные лоты, касающиеся каменных объектов культурного наследия. Ознакомиться с ними можно на сайте администрации города.

Так, предлагается здание торгового дома 1760-х годов на ул. Базарная площадь, 5. Согласно мастер-плану в нем должен расположиться культурно-досуговый центр.

"Мы принимаем его из федеральной собственности в муниципальную. Начинаем работать по продаже за один рубль со всеми мерами поддержки", — сказал глава города Максим Афанасьев.

| Фото: с сайта tobolsk-city.ru | Фото: с сайта tobolsk-city.ru

К торгам готовят здание магазина купца Д.И. Голева-Лебедева по адресу: ул. Мира, 5. В нем должен открыться ресторан. Идет подготовка необходимой документации. После объект выставят на торги. Уже есть потенциальный инвестор.

| Фото: с сайта tobolsk-city.ru | Фото: с сайта tobolsk-city.ru

Гостевой дом высшей категории можно разместить в объекте культурного наследия "Дом Северюкова" на ул. Мира, 14. Здание расположено на пути к Музею семьи императора Николая II.

| Фото: с сайта tobolsk-city.ru | Фото: с сайта tobolsk-city.ru

Также инвесторам предлагают обратить внимание на деревянные объекты культурного наследия.

"Есть примеры в других городах, когда такие дома приспосабливают под бутик-отели. История может быть также реализована при механизме государственной поддержки. Есть определенная целевая аудитория, поэтому есть о чем задуматься", — добавила Зухра Исимбаева.

Среди предлагаемых объектов — дома на улицах Басова, Горького, Кирова, Ленина, Семакова, Пушкина, Мира.

| Фото: с сайта tobolsk-city.ru | Фото: с сайта tobolsk-city.ru

Инна Пахомова