Тюменка приняла участие в поднятии затопленного судна в Мурманской области

| Фото: Студсовет Тюменской области | Фото: Студсовет Тюменской области

За три летних месяца на форумы и слеты съездили пять членов областного студенческого совета Тюменской области. Председатель совета обучающихся ГАУ Северного Зауралья Динара Канаева приехала из Мурманска еще в июне — там активистка участвовала в экологическом форуме "Арктика. Лед тронулся".

Динара приняла участие в ночной уборке в поселке Абрам-мыс и подъеме затопленного судна, сообщает Мегатюмень.

Делегация Студенческого совета Тюменской области за лето побывала в Саратове на Всероссийской школе по развитию студенческих советов. Образовательный интенсив проходил с 11 по 13 августа.

"В этом году наша команда взялась за реализацию подобного проекта в УФО. На семинаре нам рассказали о фишках школы, о том, чем можно заменить нетворкинги. Участники из других регионов делились своим опытом, что помогло мне составить программу на наше событие", — рассказала активистка Студенческого совета Кристина Фрибус.