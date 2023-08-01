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С актерскими техниками познакомят тюменцев в МТЦ "Космос"

Общество, 17:44 26 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытые лекции и мастер-классы пройдут в молодежном театральном центре "Космос" со 2 по 30 сентября. Их проведут эксперты театральной школы "Теплица".

Например, "Как подготовить себя к выходу на сцену" 9 сентября в 11 часов расскажет основательница молодежного театра "Май" Мария Гущина. Она научит горожан разогреваться перед выступлением и проведет тренировку по речевой импровизации.

А директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев познакомит тюменцев с актерскими техниками, основами импровизации, сценического внимания и построения образов 27 сентября в 13 часов на мастер-классе "Профессия актера — жить или играть", пишет Moi-portal.ru.

Также тюменцы могут посетить и итоговые показы театральной школы "Теплица". Они пройдут 21 сентября, и с 23 по 26 сентября.

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# мастер-класс , театры

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