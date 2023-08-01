В природном парке "Морелеса" в Тюменской области появились общественные пространства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Наращивание инфраструктуры продолжается в природном комплексе "Морелеса" на берегу оз. Ипкуль в Нижнетавдинском районе. Здесь возводят административный корпус с пунктом питания, чтобы гости, которые приезжают просто погулять, покататься на горках, могли перекусить.

Напомним, парк открыли в 2020 году. Первый стартовый капитал автор идеи Ирина Катигарова взяла у Инвестиционного агентства Тюменской области и поставила летние глэмпы. За последние три года идея получила развитие. После того, как на территории наладили электричество, появилась возможность открывать круглогодичные места размещения. Дополнительно возвели четыре дома для гостей, две бани. В 2023 году парк "Морелеса" выиграл субсидию на развитие туризма. Благодаря ей построили общественные пространства, санузлы.

В "Морелеса" могут принять до 60 гостей. Есть зона для размещения палаток. Без проживания на площадке во время праздников, фестивалей могут одновременно собраться до 500-600 гостей.

По словам Ирины Катигаровой, внутренний туризм сейчас находится на подъеме. "Такой сценарий отдыха, когда семьями выезжают на природу, чтобы провести время, становится очень популярным. Люди начинают осозновать, насколько ценна и важна в их жизни природа. Миссия "Морелеса" восстановить контакт человека с природой, потому что люди в городах утрачивают его. Когда люди приезжают на природу, они успокаиваются, им некуда спешить. У нас нет связи. Мы называем это цифровым детоксом. Люди благодарят нас за это, часто в отзывах можно прочитать, что они забывают про гаджеты. К нам приезжают за уединенным семейным отдыхом", — добавила она.

Отметим, на территории "Морелеса" создают архипарк "Ключи". К концу сентября архитекторы и дизайнеры из Тюмени, Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска завершат арт-объекты: "Мать-природа", "Легенда о мишках", "Спираль", "Ключи к наследию" и "Полярная звезда". Под архипарк отдана территория в семь гектаров. Создание этого пространства стало возможным благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Агентства стратегических инициатив и правительства Тюменской области.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин