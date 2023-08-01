  • 30 августа 202330.08.2023среда
  • USD95,7070
    EUR103,4765
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Тюменскую нефть оценил ресторатор и автор кулинарных книг Александр Белькович

Общество, 18:41 30 августа 2023

PR-служба телеканала СТС | Фото: PR-служба телеканала СТС

Дичь и тюменскую нефть попробовал ресторатор и автор кулинарных книг Александр Белькович в новом выпуске тревел-шоу "100 мест, где поесть". Его премьера состоится на СТС 2 сентября в 10 часов.

Шеф-повар Александр Белькович продолжает составлять гастрономическую карту страны. В кулинарном турне он ищет атмосферные заведения, места для ночлега и небанальные достопримечательности, чтобы поделиться со зрителями уникальными маршрутами.

В Тюмени он искупался в горячих минеральных источниках посреди тайги, сообщает пресс-служба телеканала СТС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# блюда , туризм , шеф-повар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:28 30.08.2023В селе Ильинка Казанского района отменили карантин по бешенству
19:15 30.08.2023"Россети Тюмень" обеспечили Белую мечеть в селе Ембаево надежным электроснабжением
18:54 30.08.2023Спектакль о современности и равнодушии представят в тюменском "Космосе"
18:41 30.08.2023Тюменскую нефть оценил ресторатор и автор кулинарных книг Александр Белькович