Тюменскую нефть оценил ресторатор и автор кулинарных книг Александр Белькович

| Фото: PR-служба телеканала СТС | Фото: PR-служба телеканала СТС

Дичь и тюменскую нефть попробовал ресторатор и автор кулинарных книг Александр Белькович в новом выпуске тревел-шоу "100 мест, где поесть". Его премьера состоится на СТС 2 сентября в 10 часов.

Шеф-повар Александр Белькович продолжает составлять гастрономическую карту страны. В кулинарном турне он ищет атмосферные заведения, места для ночлега и небанальные достопримечательности, чтобы поделиться со зрителями уникальными маршрутами.

В Тюмени он искупался в горячих минеральных источниках посреди тайги, сообщает пресс-служба телеканала СТС.