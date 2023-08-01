Учитель истории школы № 15 Тюмени Александр Битдорф: дети – зеркало общества

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учитель истории и обществознания школы № 15 Тюмени Александр Битдорф решил стать педагогом во время работы вожатым в лагере. Спустя пять лет не жалеет о выборе профессии. На августовском форуме "Призвание-2023" Александр Битдорф из рук губернатора Тюменской области Александра Моора получил нагрудный знак "Молодость и профессионализм".

В интервью корреспонденту "Тюменской линии" молодой педагог рассказал, почему через год работы в школе решил уволиться, чему в первую очередь учит детей и кем видит себя через 20 лет.

- Как вы пришли в профессию?

- По большому счету случайно. У меня с отрочества был интерес к педагогике, я работал в лагерях, загородных центрах. На третьем-четвертом курсе университета понял, что у меня в целом это неплохо получается. И после окончания бакалавриата пришел в школу, поработал год и пошел увольняться. Но меня вовремя остановили, я отучился в магистратуре. По-прежнему занимаюсь тем, что мне нравится. Это то, что я действительно люблю. И это то, что меня заряжает на какие-то новые свершения.

- Почему появилось желание уволиться?

- Тогда мне показалось, что у молодого специалиста нет перспектив в профессии. Но, как показала практика, их нужно просто обрисовать. Мы же молодые люди ленивые. Не понимаем, что самим нужно сесть и поискать, нам для этого нужен отдельный человек. У меня появился такой человек, который меня поддержал. В первую очередь нужна поддержка моральная - в русле наставничества, поддержки инициатив, проектной деятельности, грантовых конкурсов.

- Каким проектом за пять лет работы в школе вы гордитесь ?

- Я реализовал проект коворкинга. У нас есть помещение, где дети могут работать совместно с учителями, родителями. Это моя гордость. Но я для себя выбрал несколько другую стезю – участие в конкурсах профессионального мастерства. Это победа в региональном конкурсе "Педагог года" в номинации "Педагогический дебют" в 2021 году. В 2020 году я со своим наставником Анджеллой Вальтер заняли первое место в конкурсе "Две звезды". Оценивая себя, хочу сказать, что я вырос в плане методики. Конкурсное движение – хороший путь развития.

- Какие нынче дети в школе?

- Дети – это те же самые люди. Мы живем в огромном мире, где каждый человек уникален, просто у детей чуть меньше опыта, и потому им чуть сложней адаптироваться. Школьники – зеркало общества. И чем более развито общество, тем лучше развиты дети.

- В последнее время учебники по истории меняются. Как вы работаете с ними, как доносите до детей информацию, которая в них подается?

- Я учу детей критически мыслить. Я говорю им о том, что есть много взглядов и мнений. Истина – то, что мы не можем охватить полностью. Но есть наш фокус зрения на ситуацию. Я никогда детям не навязываю какую-то конкретную точку зрения. Мы всегда с ними смотрим совокупность фактов и пытаемся интерпретировать те или иные события. Моя первоочередная задача – воспитывать доброе и светлое.

- Какой настрой на новый учебный год?

- Позитивный, мы готовы ко всему. Я смотрю на своих коллег и не могу не радоваться – сколько в них силы, жизни. Во многом, наверное, благодаря детям, которых мы учим. Я, правда, простите за сленг, выхожу заряженным в этот учебный год. У меня закончился этот пятилетний рубеж, я почти перестал быть молодым педагогом.

- Можете сегодня сказать, что педагогика – это ваше призвание?

- Я ищу себя. Спустя пять лет говорить, что это мое, это самонадеянно. И, учитывая тенденцию развития современного общества, есть вероятность, что через 20 лет я сменю профессию и пойду работать, например, столяром. Но сегодня я знаю точно, что я люблю работать в школе. Готов этому делу отдаваться полностью.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева