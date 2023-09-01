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До 19 градусов тепла ожидается в Тюменской области в выходные

Общество, 10:34 01 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До плюс 19 градусов и пасмурную погоду прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшие выходные, 2 и 3 сентября. Также ожидаются небольшие дожди.

В Тюмени, по данным центра Фобос, 2 сентября в течение суток будет переменная облачность и кратковременные дожди. Днем - до плюс 19 градусов, ночью - плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный, порывы достигнут 10 метров в секунду.

3 сентября сохранится переменная облачность. Днем - плюс 17 градусов, ночью - плюс 11 градусов. Ветер северный, 9-11 метров в секунду.

В начале следующей недели ожидается переменная облачность, с температурами ночью днем - от плюс 15 до плюс 23 градусов, а ночью - от плюс 7 до плюс 10 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный.

Виктория Макарова

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