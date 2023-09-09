Нефтепроводчики провели волонтерскую акцию "Собери ребенка в школу"

| Фото: Беляев Олег | Фото: Беляев Олег

Сотрудники нефтетранспортной компании провели волонтерскую акцию "Собери ребенка в школу". К ней присоединились все филиалы предприятия от Нового Уренгоя до Тюмени. Помощь в подготовке к новому учебному году оказана семьям и детям Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Тюменской и Свердловской областей.

Волонтеры аппарата управления оказали адресную помощь в подготовке к новому учебному году подопечным Тюменской городской общественной организации "Особый ребенок" (г. Тюмень). Рюкзаки со всем необходимым - тетради, альбомы для рисования, краски, ручки и другие школьные принадлежности - к 1 сентября они вручили детям из многодетных и малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья.

"Не все семьи имеют финансовую возможность приобрести необходимое для школьников. В этом году нам оказали серьезную поддержку сотрудники компании "Транснефть – Сибирь", с которой мы давно сотрудничаем. Мы благодарны за эту важную помощь", – отметила председатель общественной организации Нина Нежиборская.

Волонтеры Тюменского ремонтно-механического завода оказали помощь подшефному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних "Заводоуспенский" (Свердловская область). Добровольцы на личные средства приобрели и передали воспитанникам центра укомплектованные школьные ранцы и канцелярские принадлежности, развивающие игры, книги, предметы домашнего обихода и средства гигиены.

Кроме того, в августе 2023 года завод в рамках благотворительной программы помог социально-реабилитационному центру обновить мебель. В том числе, были приобретены новые кухонные гарнитуры, кровати, шкафы для одежды, столы и стулья.

"Реабилитационному центру мы помогаем уже не первый год, знаем, в чем нуждаются дети. Волонтеры нашего предприятия частые гости здесь. Важно создать комфортные условия для детей, чтобы они получали знания, становились гармоничными личностями и шли вперед к своим мечтам", — подчеркнул директор Тюменского ремонтно-механического завода Александр Кунгуров.

В общей сложности помощь волонтеров при подготовке к новому учебному году получили около 200 школьников в регионах, где компания ведет деятельность.