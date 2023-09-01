В Тюмени проконтролировали возведение квартала в районе Дома обороны

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Возведение нескольких домов с участием средств дольщиков проконтролировал прокурор Калининского округа Тюмени. Строительство ведется в границе улиц Октябрьская – Почтовая – Полевая, сообщает прокуратура Тюменской области.

"Возведение объектов осуществляет ООО "Специализированный застройщик "ПИК-ТУРА". В рамках выезда с главным инженером компании Романом Воллертом обсужден ход строительных работ, необходимость соблюдения установленных сроков. Срок действия разрешения на строительство истекает 2 октября 2023 года", - уточняется в сообщении.

Данные объекты находятся на контроле прокуратуры Тюменской области в связи со значительным количеством участников долевого строительства.