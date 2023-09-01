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Педагог из Тюмени победила на этапе УФО всероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств"

Общество, 15:00 17 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Заведующая фольклорным отделением ДШИ "Этюд" Ярослава Мельникова из Тюмени победила на этапе УФО всероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств". Теперь она представит регион в финале, который пройдет с 25 сентября по 10 октября в Москве.

Участников ожидают 3 испытания: презентация проекта, дискуссия, творческая лаборатория, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мне особенно приятно поздравить победителя окружного этапа, потому что это педагог из Тюмени. Ярослава Мельникова по праву стала самым достойным представителем нашего округа", - отметила директор регионального департамента культуры Елена Майер.

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Испытания окружного этапа конкурса прошли 15 и 16 сентября в Тюмени. Шесть представителей из Тюмени, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Нижневартовска и Нового Уренгоя состязались в самопрезентации, открытых уроках, участвовали в круглом столе и отраслевой дискуссии.

Песня "Сансара" российского музыканта Василия Вакуленко (Баста) в исполнении ДШИ "Этюд".

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