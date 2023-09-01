Капсюльный револьвер Сэмюэла Кольта можно увидеть на новой выставке в Ялуторовске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый выставочный проект "Мой музей - моя история" открылся в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске (ул. Первомайская, 19).

Через уникальные коллекции он знакомит с историей формирования и развития Ялуторовского музея. В экспозиционных залах можно познакомиться с предметами и узнать, например, историю коллекции старинных фонарей, среди которых представлен и подарок Н. Б. Мешковой-Малиновской, потомка первого директора Царскосельского лицея Малиновского В. Ф. и декабриста И. И. Пущина.

Коллекция великолепного медного литья поведает об истории и культуре старообрядцев, живших на территории края с XVII столетия. Иконы, складни и кресты неповторимы в своей орнаментике.

Впервые экспонируется старинное оружие, где можно увидеть капсюльный револьвер Сэмюэла Кольта второй половины XIX века. Представленный экспонат является настоящим произведением искусства.

Со множеством занимательных и правдивых историй связаны сибирские монеты, изделия Заводопетровского стекольного завода - одного из старейших стекольных предприятий Сибири. Также внимание гостей привлечет деревянный макет сибирской крестьянской усадьбы, подробно воссоздающей особенности быта и уклада жизни наших предков.

На выставке можно побывать ежедневно, со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.