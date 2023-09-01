Возможность восстановления в правах пациентов с эпилепсией обсудили тюменские общественники

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Возможность восстановления в правах пациентов с диагнозом "эпилепсия" обсудили тюменские общественники на круглом столе, посвященном медицинским и правовым основаниям снятия ограничений прав людей с диагнозом "эпилепсия". Участие во встрече приняли общественники, медицинские эксперты из разных регионов , юристы, уполномоченный по правам человека в Тюменской области, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев отметил, что эта проблема не только медицинская, но и социально-правовая.

"Эпилепсия – это диагноз, который серьезно влияет на жизнь человека. Нередко он устанавливается в детстве, в дальнейшем не подтверждается, но на всю жизнь ограничивает в правах. По закону люди с эпилепсией не могут поступить на муниципальную или государственную службу, в судебные или правоохранительные органы, в прокуратуру, не допускаются к работе, связанной с вождением транспорта", - отметил Чеботарев.

В Тюменской области на учете специалистов регионального эпилептологического центра стоит более 7 тысяч пациентов с диагнозом "эпилепсия", 2,5 тысячи из них – дети.

Главврач областного лечебно-реабилитационного центра Джинна Лебедева подчеркнула, что не все люди с диагнозом "эпилепсия" должны носить его пожизненно. Но сегодня нормативно-правовой базы для снятия диагноза или сопутствующих ограничений не существуют. "Мы должны сделать первый шаг в этом направлении", – уверена она.

Кандидат медицинских наук, врач-эпилептолог Областного лечебно-реабилитационного центра Ольга Рахманина пояснила, что эпилепсия включает в себя более 40 заболеваний и далеко не все из них предполагают приступы с нарушением сознания. Некоторые формы эпилепсии полностью проходят к определенному возрасту, 60-70% пациентов достигают ремиссии, но диагноз и правовые ограничения остаются с человеком навсегда.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова подчеркнула, что необходимо сообща выработать четкие медицинские критерии для снятия правовых ограничений. После этого можно направить совместное обращение от Тюменской областной думы, органов исполнительной власти и медицинского сообщества в федеральные ведомства.

"Это будет первым шагом к тому, чтобы тысячи людей, в том числе тюменцев, смогли жить более полноценной жизнью: получить права, отслужить в армии, выбрать профессию по душе и достигать высот в спорте", – подытожила депутат.