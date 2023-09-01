Компании из Узбекистана и Китая стали участниками Дня поставщика иностранных партнеров на форуме TNF

| Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023/Максим Слуцкий/ТАСС | Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023/Максим Слуцкий/ТАСС

Представители нефтегазовых компаний из Узбекистана и Китая стали участниками Дня поставщика иностранных партнеров на Промышленно-энергетическом форуме TNF. Целью мероприятия было поспособствовать установлению и укреплению рабочих связей между поставщиками из России и зарубежными предприятиями.

Участникам удалось обсудить реализуемые проекты, разобраться, какие запросы существуют в нефтегазовой отрасли среди стран-партнеров, а также обговорить некоторые особенности осуществления закупочных процедур.

Технический директор РБЕ Средняя Азия ERIELL Group Вахид Мамедов подчеркнул, что их компания оказывает значительную поддержку при строительстве и реконструкции дошкольных общеобразовательных учебных заведений, активно участвует в том, чтобы поддерживать на должном высоком уровне качество социальной жизни подрастающего поколения. Представитель китайской компании пояснил, что они работают в области поисково-разведочного и эксплуатационного бурения скважин, при этом нацелены на то, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду. В то же время для них важно создавать необходимую инфраструктуру для населения.

Цель участия в Дне поставщика иностранных партнеров обозначил заместитель генерального директора по добыче и транспортировке газа узбекской сервисной компании Евгений Лиманский. Представитель отметил, что основными задачами для компании стали поиск оборудования, которое используется при добыче, переработке и транспортировке газа на месторождении.

После завершения выступлений представителей отрасли были организованы бизнес-встречи. Этот формат предполагал для участников возможность добиться эффективных связей между игроками нефтегазового рынка, а также увеличить пул поставщиков и заказчиков.