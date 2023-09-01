Тюменские врачи сохранили 55-летнему мужчине возможность дышать самостоятельно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Возможность дышать самостоятельно сохранили 55-летнему мужчине врачи тюменского Медгорода. Житель со злокачественной опухолью кишечника лечился в медучреждении в отделении химиотерапии.

На очередной встрече с врачом он пожаловался на обострение боли в грудном отделе позвоночника, от которой не помогали даже сильнодействующие обезболивающие препараты. Интенсивная боль существенно ограничила подвижность, возможность полноценно дышать и откашливать, что привело к развитию воспаления легкого. Мужчину перевели в отделение реанимации для проведения интенсивной терапии, специальной поддержки функции дыхания с применением неинвазивной вентиляции легких.

"Сохраняющийся болевой синдром значительно утяжелял состояние пациента, требовал применения высоких доз обезболивающих, что отрицательно влияло на функцию дыхания, стоял вопрос о переводе пациента полностью на искусственную вентиляцию легких",— дополняет Татьяна Куцева, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Медицинского города.

Врачи отделения реанимации приняли решение о проведении специальных процедур по лечению боли. Пациенту была выполнена плоскостная блокада мышцы-разгибателя позвоночника в условиях УЗИ-навигации с установкой катетера для автоматической постоянной доставки обезболивающих препаратов. После выполненной процедуры пациент отметил полное исчезновение боли, что позволило значительно улучшить качество лечения, возможность проводить реабилитационные мероприятия и избежать ИВЛ, сообщает пресс-служба Медицинского города.