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Тюменских родителей ждут лекции и тренинги на форуме "Тетрис"

Общество, 10:01 26 сентября 2023

группа "Форум мудрых родителей "Тетрис" | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: группа "Форум мудрых родителей "Тетрис" | Тюмень" во ВКонтакте

Форум мудрых родителей "Тетрис" "Образовательный поинт" пройдет в Тюмени 7 октября. Местом проведения мероприятия станет центр "Дзержинец" (ул. Механическая 31/1), сообщает пресс-служба учреждения.

Родителей ждут практические тренинги и лекции от тюменских психологов. Участники смогут задать интересующие вопросы, принять участие в практических занятиях с психологом. В числе тем, которые будут обсуждаться на форуме, "экологичное" взаимодействие с ребенком, стресс, его причины и способы справиться, поиск собственного ресурса.

Форум будет интересен не только родителям, но и педагогам. Участие бесплатное. Интересующую информацию можно найти в сообществе Форум мудрых родителей "Тетрис" во ВКонтакте.

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# подростки , психологи , родители , форум

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