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Открыто движение транспорта по мосту в селе Упорово Тюменской области

Общество, 17:12 25 сентября 2023

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Движение транспорта по мосту в с. Упорово Тюменской области открыто, сообщает Главное управление строительства региона.

Подрядная организация завершила капитальный ремонт моста через р. Упоровка на автомобильной дороге "Заводоуковск-Упорово". Работы по ремонту объекта стартовали в мае 2023 года. За четыре месяца подрядная организация заменила опоры, смонтировала пролетные балки, уложила новые слои покрытия на мосту и съездах с него, укрепила конусы, смонтировала систему водоотведения. Для пешеходов обустроены тротуары по обе стороны моста.

Общая протяженность объекта - чуть больше 41 п.м. Ширина проезжей части — 8 м.

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# мост , строительство

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