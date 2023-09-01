Открыто движение транспорта по мосту в селе Упорово Тюменской области

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Движение транспорта по мосту в с. Упорово Тюменской области открыто, сообщает Главное управление строительства региона.

Подрядная организация завершила капитальный ремонт моста через р. Упоровка на автомобильной дороге "Заводоуковск-Упорово". Работы по ремонту объекта стартовали в мае 2023 года. За четыре месяца подрядная организация заменила опоры, смонтировала пролетные балки, уложила новые слои покрытия на мосту и съездах с него, укрепила конусы, смонтировала систему водоотведения. Для пешеходов обустроены тротуары по обе стороны моста.

Общая протяженность объекта - чуть больше 41 п.м. Ширина проезжей части — 8 м.