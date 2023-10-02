В центре Ишима построили площадку для активного отдыха горожан

| Фото: скриншот видео из ТГ-канала главы Ишима Фёдора Шишкина | Фото: скриншот видео из ТГ-канала главы Ишима Фёдора Шишкина

Площадку для активного отдыха горожан разного возраста построили в центре Ишима. Раньше здесь был пустырь между корпусами 37 дома на ул. К. Маркса, а теперь занятие для себя найдут любители бега, командных игр, турников, а также спокойного отдыха на качелях.

"Общественная территория обустроена по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда". Сегодня есть возможность заниматься и детям, и взрослым на этой спортплощадке. Есть беговая дорожка, воркаут, турники, игровая зона. Все рядом – в центре города. Очень удобно!", - рассказал глава Ишима Фёдор Шишкин.

На общественной территории также предусмотрено и озеленение - газоны с деревьями, сообщил глава города в своем ТГ-канале.