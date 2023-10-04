В Тюмени открылся конгресс "Человек и лекарство"

| Фото: предоставлено пресс-службой ТМУ | Фото: предоставлено пресс-службой ТМУ

Конгресс "Человек и лекарство. Урал 2023" открылся в Тюмени 4 октября. Это одно из наиболее значимых событий в региональном здравоохранении.

Мероприятие проходит в дни празднования 60-летия Тюменского медицинского университета. Сегодня задача учебного учреждения – не только подготовка кадров, но и внедрение инноваций в практическое здравоохранение, чтобы современные технологии стали ближе и доступнее в поликлиниках, больницах и медицинских центрах Тюменской области.

Роль сотрудников и выпускников университета в разработке и реализации проектов в сфере здравоохранения и демографии отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в приветствии участникам конгресса: "Вуз в сотрудничестве с правительством области и лечебными учреждениями активно участвует в разработке и реализации национальных и региональных проектов в сфере здравоохранения и демографии. Трансформация медицинского образования, развитие современной науки напрямую влияют на уровень здравоохранения, успешное решение задач, стоящих перед отраслью по сохранению здоровья людей, увеличение продолжительности их жизни".

Медицинский университет является флагманом медицинской и фармацевтической науки, он был и остается главной кузницей кадров для системы здравоохранения Тюменской области. С пожеланиями устойчивого развития и появления талантливых студентов обратилась к сотрудникам вуза заместитель директора департамента здравоохранения Татьяна Новикова.

Сегодняшние преподаватели, руководители кафедр, руководство вуза являются достойным примером для новых поколений врачей, считает ветеран вуза Георгий Соловьёв. Он – один из тех, кто стоял у истоков создания Тюменского медицинского университета и участвовал в первых научных исследованиях.

"Дорогие выпускники вуза, вы – совесть и мудрость медицины. Без вас нельзя говорить об улучшении состояния здоровья, а значит, благосостояния нации. Мы надеемся, что наше знание будет принято молодой сменой", - сказал Георгий Соловьев.

300 студентов поступили в вуз в первую приемную кампанию 1963 года. В 2023 году число зачисленных выросло почти до 2 тыс. 500, общее число обучающихся достигло 6 тыс. 700 человек, отметил ректор вуза Иван Петров. Работа с молодежью станет одной из приоритетных тем конгресса.

"Мы впервые организовали секции, посвященные школьному образованию и деятельности медицинских классов, профориентации. Вузы активизируют деятельность по привлечению самых талантливых абитуриентов, и медицинские университеты – не исключение. Ведь эти студенты в будущем станут хорошими врачами и преподавателями. Еще одно направление, которому мы уделим значительное внимание в ближайшие дни, - это построение профессиональной траектории и карьеры наших обучающихся и выпускников", - подчеркнул руководитель вуза.

Конгресс "Человек и лекарство. Урал 2023" продолжится до 6 октября. В программе - около 30 научно-практических конференций, симпозиумов, практических семинаров и мастер-классов. Очно и онлайн их посетят до 2 тыс. специалистов системы здравоохранения и образования из разных регионов страны.