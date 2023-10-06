Попробовать себя в стрелковых видах спорта смогут тюменцы на фестивале ко Дню оружейника

| Фото: центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Тюменцев приглашают на второй областной фестиваль "День оружейника", который пройдет на базе спортивно-развлекательного комплекса "Стальной азарт" 8 октября. Желающие смогут попробовать себя в стрелковых видах спорта, сообщает пресс-служба центра "Аванпост".

Гости мероприятия смогут поучаствовать в мастер-классе и пострелять из пистолетов, спортивного и охотничьего оружия. Также тюменцы смогут устроить с друзьями турнир по пейнтболу вместе с командой ШТУРМ, пострелять в тире из страйкбольного оружия и попробовать себя в отработке специальных тактических упражнений.

На выставке современного оружия и экипировки желающие смогут ознакомиться и сфотографироваться с образцами современного стрелкового вооружения, бронезащиты и спецсредств.