9 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в большом зале Тюменской гордумы (ул. Первомайская, 20) начнется первое заседание Тюменской городской думы VIII созыва. 18+

В Тюмени в 12 часов в Тюменской облдуме (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по социальной политике. 18+

В Тюмени в 15 часов в Тюменской облдуме (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. 18+

Интересное в этот день:

1760 — взятие Берлина русскими войсками во время Семилетней войны.

1780 — сформировался ураган, известный как Великий ураган 1780 года.

1890 — под Парижем французский инженер-самоучка Клеман Адер первым в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате тяжелее воздуха и пролетел на нем 50 м.

1963 — катастрофа на плотине Вайонт: в чашу водохранилища ГЭС обрушился оползень, вызвав волну высотой 90 м. В результате был затоплен город Лонгароне. Погибло, по разным данным, от 2 до 3 тыс. человек.

2002 — инцидент с Boeing 747 над Беринговым морем: у самолёта компании Northwest Airlines отказал руль направления. Пилоты смогли совершить аварийную посадку в аэропорту Анкориджа.