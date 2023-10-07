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Банкноту номиналом 250 миллионов рублей можно увидеть на выставке в тюменском банке

Общество, 09:22 07 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оригинал банкноты номиналом 250 млн рублей, выпущенной Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республикой в 1924 году, и копию банкноты номиналом в один миллиард рублей того же эмитента можно увидеть во время экскурсии в Отделении Банка России по Тюменской области.

Посетителям рассказывают о первых чеканных монетах на Руси и ассигнациях, выпущенных во времена Екатерины II, монетах из золота – червонцах и казначейских билетах советского периода.

По словам экскурсовода Сергея Мирошина, в период Первой мировой войны в России появились бумажные копейки, в обиходе марки-деньги называли "мотыльками", так как они с легкостью "разлетались" на торговых площадях и рынках.

Гостям также показывают стилизованный кабинет управляющего банком конца XIX века, а также имели возможность пересчитать банкноты и монеты своими руками, определить признаки подлинности денег на специальном оборудовании. Специалисты Банка России показывают, как упаковываются и утилизируются деньги, сообщает "Тюменская область сегодня".

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