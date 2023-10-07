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Тюменский врач предложила бюджетный вариант укрепления иммунитета

Общество, 11:39 07 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закаливание водой - самый бюджетный, но довольно эффективный способ укрепления иммунитета. Главное делать это постепенно, без лишнего усердия.

Врач-терапевт Маргарита Ионова рассказала, что первые 14 дней обливать водой нужно только кисти рук и ступни. Ещё столько же времени – руки до локтя и ноги до колена.

"И только спустя месяц таких процедур начинайте обливать всё тело, не задевая голову. Для взрослых температура воды в среднем должна быть от 8 до 12 градусов, но начинать лучше с 32-35 градусов и каждые 2-3 дня снижайте на несколько градусов. Малышей длительное время надо обливать водой, температура которой 22-23 градуса, тогда будет польза организму. После обливания обязательно разотрите тело сухим полотенцем. Обливание проводят ежедневно после водных процедур", - говорит медик.

При закаливании организм станет более устойчивым к воздействиям окружающей среды, перепадам температуры и инфекционным заболеваниям, пишет "КП-Тюмень".

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