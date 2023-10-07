Курс иммунотерапии рака провели для двух пациентов-дошкольников в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курс иммунотерапии злокачественных заболеваний у двоих пациентов дошкольного возраста впервые провели врачи ОКБ №1 Тюмени. Это один из новых и перспективных методов лечения онкологических заболеваний у детей.

В отличие от таргетной или химиотерапии, эти препараты не уничтожают опухолевые клетки, а активируют собственную иммунную систему. При этом минимум побочных эффектов и нет токсичности.

"В течение 10 дней маленьким пациентам - пятилетней девочке и восьмилетнему мальчику с диагнозом нейробластома — провели пять курсов специальных внутривенных инфузий под контролем реаниматологов, онкологов, педиатров. Мультидисциплинарный подход, которым славится ОКБ №1, показал положительный результат терапии - опухоли нет!", - рассказала начальник педиатрической службы ОКБ №1 Наталья Горохова.

В настоящий момент в отделении детской онкологии, гематологии и химиотерапии ОКБ№1 наблюдается еще один пациент с подобным диагнозом из группы высокого риска, которому возможно тоже будет проводиться иммунотерапия, сообщает пресс-служба больницы.