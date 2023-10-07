Тюменцы узнают историю создания отряда "Каравелла"
Первый показ тюменского документального фильма "Каравелла Крапивина" пройдет 14 октября. Зрителей ждет презентация ленты об известном детском писателе Владиславе Крапивине. Они узнают историю создания отряда "Каравелла", поучаствуют в развлекательной программе с розыгрышем призов.
Для тюменцев премьера ленты пройдет в кинотеатре "Атмос Синема" (ул. Тимофея Чаркова, 60) в день рождения писателя — 14 октября. Сбор гостей в 17 часов. Перед премьерой гости смогут пообщаться со съемочной командой. Показы начнутся в 18 и в 18: часов 20 минут.
"Мы открыли регистрацию на премьерные показы на прошлой неделе и очень удивились, когда зрители заняли все 400 мест всего за два дня. Очень приятно, что есть такой интерес к фильму, и я надеюсь, что он понравится публике", — рассказал режиссер фильма Дмитрий Колобов.
Премьерные показы "Каравеллы Крапивина" также пройдут в Ялуторовске — 16 октября, в Ишиме — 17 октября и в Тобольске — 18 октября, пишет "Мегатюмень".