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Тюменцы узнают историю создания отряда "Каравелла"

Общество, 14:28 07 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый показ тюменского документального фильма "Каравелла Крапивина" пройдет 14 октября. Зрителей ждет презентация ленты об известном детском писателе Владиславе Крапивине. Они узнают историю создания отряда "Каравелла", поучаствуют в развлекательной программе с розыгрышем призов.

Для тюменцев премьера ленты пройдет в кинотеатре "Атмос Синема" (ул. Тимофея Чаркова, 60) в день рождения писателя — 14 октября. Сбор гостей в 17 часов. Перед премьерой гости смогут пообщаться со съемочной командой. Показы начнутся в 18 и в 18: часов 20 минут.

"Мы открыли регистрацию на премьерные показы на прошлой неделе и очень удивились, когда зрители заняли все 400 мест всего за два дня. Очень приятно, что есть такой интерес к фильму, и я надеюсь, что он понравится публике", — рассказал режиссер фильма Дмитрий Колобов.

Премьерные показы "Каравеллы Крапивина" также пройдут в Ялуторовске — 16 октября, в Ишиме — 17 октября и в Тобольске — 18 октября, пишет "Мегатюмень".

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