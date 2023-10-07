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Драматург Марина Дадыченко представит тюменцам спектакль о трудностях в отношениях

Общество, 19:37 07 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Лес.Эхо" представит на сцене МТЦ "Космос" драматург Марина Дадыченко 11 октября в 19 часов. Пострановка признана победителем фестиваля "Шоу-кейс тюменских театров".

По сюжету, герои А. и Н. хотят быть вместе, но им мешают воспоминания из детства, комплексы и психологические травмы.

""‎Лес.Эхо" родился из расставания. Я удивилась, как много полезного для себя вынесла. Мы все хотим нежности, честности, но боимся отвержения и потери себя. Это простые желания и страхи, которые появились в нас, когда мы были еще детьми. Мало кто вырос совсем без психологических травм, а когда приходит любовь — они раскрываются", —рассказала Moi-portal.ru режиссер спектакля Марина Дадыченко.

Драматург известна своими проектами "Брачные танцы" "Ничей дневник".

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