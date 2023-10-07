Проект тюменского центра "Семья" претендует на международную премию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект РСРЦН "Семья" "Творить добро – просто" признан победителем регионального этапа Международной премии "Мы вместе". Его представят на всероссийском этапе в Москве в начале декабря.

Его главная задача – оказание благотворительной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта проводятся акции "Собери ребенка в школу", "Портфель первокласснику", "Письмо деду Морозу", а также работает "Лавка добра", куда тюменцы приносят одежду, обувь, игрушки, постельные принадлежности и другие предметы первой необходимости, сообщает центр.

Присоединиться к проекту могут все желающие, в том числе представители бизнес-организаций.

"Проект "Творить добро – просто!" – это еще один повод проявить доброту и отзывчивость. Мы не просто помогаем семьям преодолевать трудности, в первую очередь мы помогаем им обрести веру в себя", – говорит заведующая отделением профилактики, социального сопровождения, срочных социальных услуг "Семьи" Татьяна Осипюк.