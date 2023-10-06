Стоит ли осенью покупать теплицу

| Фото: Россельхозцентр | Фото: Россельхозцентр

Осень тюменцам дарит последние теплые деньки. Иногда они орошаются дождиком, но дух уходящего лета еще витает в воздухе.

Не удивительно, что многие дачники все еще трудятся на своих участках, тем более владельцы придомовых огородов. Действительно на земле осенью много работы, надо и территорию прибрать и последний урожай собрать и ботву в компост отнести, чтобы на следующие года был чернозем для удобрения. Да мало ли еще работы на земле… Была бы только погода, а фронт работ найдется.

Например, некоторые дачники и владельцы приусадебных участков специально стараются купить теплицу в Тюмени осенью. То есть, многие делают это осмысленно. Ведь вне сезона на подобные товары и услуги часто бывают вкусные скидки и акции. Есть и другие причины покупки теплицы осенью. Давайте их все перечислим.

Существуют несколько причин, по которым стоит купить теплицу на дачу осенью:

1. Подготовка к следующему сезону: Покупка теплицы осенью дает достаточно времени на подготовку к следующему сезону садоводства или выращивания растений. Вы сможете смонтировать теплицу, проверить состояние материалов, внести необходимые ремонты и приготовить почву для будущих посевов.

2. Сезонные скидки, а также распродажи, упомянутые выше: Осень - это время года, когда как производители, так и многие продавцы предлагают различные стимулирующие скидки и распродажи на теплицы. Купив теплицу осенью, вы сможете воспользоваться более выгодной стоимостью, то есть сэкономить деньги. К тому же никто не знает, как подрастут цены в будущем году. Тем более некоторые производители, например, "КомпозитПро" (тел. в Тюмени 55-15-20), предлагают не только акции (бесплатный брус или грядки или монтаж), но и хранение теплиц бесплатно у себя до следующего сезона.

3. Защита от погодных переменчивых условий: Теплицы предоставляют укрытие для растений от неблагоприятных погодных условий, таких как заморозки и сильные ветры. Купив теплицу осенью, вы сможете обеспечить запуск теплицы следующей весной пораньше, обеспечив защиту для вашего будущего урожая и продлить сезон садоводства.

4. Расширение возможностей выращивания: В целом теплицы позволяют создавать оптимальные условия для выращивания растений. Вы сможете продлить сезон садоводства или выращивания овощей и фруктов в теплице, что расширит ваши возможности и увеличит урожай.

В целом покупка теплицы на дачу осенью может быть выгодным выбором для обеспечения урожаем и продления сезона садоводства.

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erid: 2Vtzqw722Ew, ИП Булатова Наталья Евгеньевна