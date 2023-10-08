Александр Моор: аграрии вывели агропромышленный комплекс Тюменской области на новый уровень

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С днем работника сельского хозяйства поздравил земляков губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что своим трудом аграрии вывели агропромышленный комплекс региона на новый уровень, достигли высоких производственных показателей не только в УФО, но и в России.

"Вы превзошли многие традиционные результаты отрасли и по объемам, и по урожайности. Уже не первый год в расчете на душу населения продукции сельского хозяйства в регионе производится больше, чем в среднем по стране и УФО. Активно внедряете инновационные технологии, научные и технические разработки, успешно реализуете инвестиционные проекты в сфере АПК", - отметил губернатор.

Он напомнил также, что аграрии региона занимаются глубокой переработкой сельхозпродукции, добиваются снижения импортозависимости. Благодаря им земляки обеспечены всеми основными продуктами питания, а многая тюменская сельхозпродукция известна и пользуется спросом за пределами региона, в том числе за рубежом.

Александр Моор подчеркнул, что органы власти вместе с тружениками села продолжат развивать современное и технологичное сельское хозяйство — от малого бизнеса до крупных предприятий, обновлять социальную и дорожную инфраструктуру сельских территорий, чтобы у жителей села были такие же возможности, какие есть у горожан.