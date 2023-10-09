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Экономисты возглавили топ профессий, связанных с финансами в Тюменской области

Экономика, 13:52 09 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экономисты возглавили рейтинг профессий, которые связанны с финансами в Тюменской области. Специалисту по планированию предлагают зарплату от 51 тыс. рублей и выше.

Также по данным кадрового центра "Работа России", на предприятиях региона востребованы налоговые инспекторы. Средний размер оплаты труда – 30 тыс. рублей. Такую же сумму предлагают и бухгалтерам – они тоже вошли в рейтинг.

Замыкают перечень – кассир и страховой агент. Стартовая сумма зарплаты от 20 тыс. до 25 тыс. рублей.

Эти и другие вакансии здесь.

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# вакансии , занятость , трудоустройство , экономика

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