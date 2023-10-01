Участок улицы Ленина в Тюмени откроют для транспорта в октябре

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Запустить движение по улице Ленина в Тюмени планируется до конца октября. Все ремонтные работы на участке от Исторической площади до пересечения с улицами Перекопской и Красина ведутся в соответствии с графиком, полностью завершить их планируется к середине ноября, сообщает городская администрация.

К первому этапу реализации проекта по капитальному ремонту улицы Ленина приступили в апреле 2023 года. Протяженность объекта с учетом прилегающей территории составила 1,1 км. Уже сейчас здесь можно прогуляться пешком по широким пешеходным дорожкам.

На участке улицы выполнены работы по устройству проезжей части и тротуаров. Наносится дорожная разметка, устанавливаются знаки, настраиваются сети наружного освещения, высаживаются зеленые насаждения. На улице Красина специалисты укладывают тротуарную плитку, основания дорожной одежды, производят монтаж сетей наружного освещения.

Как отметил заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин, в ходе строительства были выявлены инженерные коммуникации, не учтенные проектной документацией, либо их фактическое расположение имело отклонение от проекта.

"Необходимо было согласовать действия с ресурсоснабжающими организациями, чтобы двигаться дальше. Были скорректированы технические решения по специальным разделам проекта, в том числе устройство ливневой канализации, технологические и конструктивные решения по автомобильной дороге. Изменения коснулись и количества применяемых материалов. В связи с этим сроки работ пришлось немного сдвинуть", - пояснил он.

Добавим, всего в Тюмени в 2023 году строятся, ремонтируются, в том числе капитально, 63 объекта дорожной инфраструктуры. Их общая протяженность составляет 61,1 км.