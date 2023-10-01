Высокопоставленный полицейский из Югры стал фигурантом уголовного дела

| Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области | Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

Уголовное дело за превышение должностных полномочий возбудили на начальника одного из отделов полиции Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Его подозревают в превышении должностных полномочий для незаконного обогащения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РУФСБ России по Тюменской области собрали материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела.

"По версии следствия, указанный гражданин, являясь должностным лицом, наделенным полномочиями представителя власти с целью незаконного обогащения, превысив свои должностные полномочия, передал третьему лицу трубную продукцию массой более 70 тонн, принадлежащую коммерческой организации, изъятую в ходе осмотра места происшествия, для ее последующей продажи. Общий ущерб владельцу трубной продукции, нанесенный в результате его противоправных действий, составил более 1 000 000 рублей", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

На основании переданных материалов СУ СК России по ХМАО-Югре возбуждено и расследуется уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности.