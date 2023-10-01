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Практика инвесткоманды Тюменской области признана лучшей в России

Экономика, 17:24 16 октября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Работа инвестиционной команды Тюменской области признана лучшей в России. Это было озвучено на форуме "Региональный инвестиционный стандарт – 2023" в Нижегородской области. 70 субъектов России, в том числе Тюменская область, подтвердили внедрение этого инструмента развития, сообщает инфоцентр регионального правительства.

По словам генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова, теперь предстоит получить обратную связь от бизнеса и инвесторов по работе стандарта. А далее внедрить его на муниципальном уровне и обучить команды районов работе с ним.

Отметим, что в пленарном заседании форума участвовал первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Итоги внедрения регионального инвестиционного стандарта в субъектах страны представили "Деловая Россия", Торгово-промышленная палата России, Российский союз промышленников и предпринимателей и Минэкономразвития. В оценке участвовали более 3 тыс. 600 предпринимателей с действующими инвестпроектами от 50 млн рублей.

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# инвестиции , инвестиционное агентство , стандарты

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