Наставничество – важный инструмент работы по сохранению кадров, считают депутаты

| Фото: пресс-служба Тюменской областной думы | Фото: пресс-служба Тюменской областной думы

Наставничество – это важный инструмент работы по сохранению и мотивации кадров. Такое мнение высказала заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик на заседании круглого стола "Наставничество как элемент государственной политики в сфере подготовки кадров".

Она отметила, что проведенные исследования указывают на необходимость создания школ наставничества и передового опыта. Такая школа уже смоделирована в Голышманово, сообщает пресс-служба Тюменской облдумы.

"Мы понимаем, что сейчас в каждой отрасли идет конкурентная борьба за квалифицированные кадры и надеемся, что наш круглый стол поможет увидеть лучшие практики наставничества, сочетающие в себе как традиции, направленные на преемственность и связь поколений, так и использующие современные подходы", - отметила Наталья Шевчик.

Отметим, участие в мероприятии приняли депутаты, общественники и представители исполнительных органов государственной власти Тюменской области. Они обсудили актуальные вопросы развития системы наставничества в регионе, познакомились с лучшими практиками наставничества в социальной сфере и на предприятиях.

Депутат Тюменской областной думы Роман Чуйко подчеркнул актуальность и важность заявленной темы не только для кадровой политики, но и для региона и страны в целом. Заместитель председателя социального комитета Глеб Трубин добавил, что наставничество должно быть частью стратегии непрерывного образования в каждом трудовом коллективе, стать инструментом будущих инноваций.

В рамках круглого стола учителя школ, техникумов и колледжей Тюменской области также поделились своими наработками в этой сфере.

По итогам обсуждения был принят проект рекомендаций органам государственной власти и местного самоуправления Тюменской области. В нем, в частности, отмечается необходимость совершенствования законодательного регулирования вопросов наставничества в Тюменской области, тиражирования лучших региональных практик наставничества, развития системы стимулирования и поддержки наставнической деятельности.