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Тюменские автоинспекторы работают на обновленном участке улицы Ленина

Общество, 16:26 18 октября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Инспекторы полка ДПС ГИБДД Тюменской области работают на участке улицы Ленина в Тюмени, открытом после реконструкции.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в эти минуты полицейские контролируют, чтобы водители не парковали транспорт на полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. Неправильно припаркованные авто эвакуируют, с водителями проводят разъяснительную работу.

Автолюбителей призывают быть внимательнее на новом участке дороги, четко отслеживать дорожные знаки и следовать их указаниям.

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# ГИБДД Тюменской области , ДПС

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