Тюменские автоинспекторы работают на обновленном участке улицы Ленина

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Инспекторы полка ДПС ГИБДД Тюменской области работают на участке улицы Ленина в Тюмени, открытом после реконструкции.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в эти минуты полицейские контролируют, чтобы водители не парковали транспорт на полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. Неправильно припаркованные авто эвакуируют, с водителями проводят разъяснительную работу.

Автолюбителей призывают быть внимательнее на новом участке дороги, четко отслеживать дорожные знаки и следовать их указаниям.