20 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) продолжатся межрегиональные соревнования Уральского Федерального округа по волейболу среди учащихся спортивных школ. 6+

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется Всероссийская научно-практическая конференция "Сохранение и укрепление традиционных духовно - нравственных ценностей многонационального народа России", посвященная 30-летию Конституции РФ. 18+

В Тюмени в 10 часов в Выставочном центре (ул. Севастопольская, 12) начнется работу выставка "Тюменская марка - 2023". 0+

В Тюмени в 11 часов в спорткомплексе "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2А, строение 1) продолжатся Всероссийские соревнования по спортивной (греко-римской) борьбе. 12+

В Тюмени в 12 часов 30 минут в модельной "Детской библиотеке № 3 имени С.В. Мальцева" (ул. Ямская, 110/4) начнется литературная встреча "Читаем вместе" с тюменским поэтом, членом Союза писателей России Антониной Марковой. 6+

В Тюмени в 13 часов на площадке выставочного зала "Тюменская ярмарка" (ул. Севастопольская, 12) начнется презентация экскурсионного автобусного маршрута с аудиогидом "Тюмень — врата Сибири" и первая тестовая экскурсия. В 13 часов 15 минут начнется пресс-подход. 18+

В Тюмени в 15 часов ДОМЭКСПО (ул. Народной, 68) стартует "Неделя моды. Сибирь". 0+

В Тюмени в 16 часов в торговых центрах ТРЦ "Кристалл", "Галерея Вояж" и "Сити-Молл" начнется акция "Я на FEST", приуроченная ко Всемирному фестивалю молодежи. 0+

В Тюмени в 16 часов 30 минут в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется торжественное мероприятие "Владислав Крапивин: надо быть человеком – вот и вся истина", посвященное присвоению учреждению имени писателя В.П. Крапивина. 0+

В Тюмени в реабилитационном центре "Родник" (Салаирский тракт, 9-й километр, 8, стр. 3) продолжится чемпионат Тюменской области по шахматам и шашкам среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями. 0+

В с. Онохино в 10 часов на ул. Касьянова, 14 начнется торжественное открытие 100-й улицы в Тюменском муниципальном районе после ремонта. 0+

В Тобольске в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике (Дом Наместника, ул. Красная площадь, 1, стр. 3) пройдет второй национальный форум преподавателей истории. 18+

Интересное в этот день:

1696 — Боярская дума приняла решение о создании регулярного русского флота.

1880 — открылся Московский цирк на Цветном бульваре, один из старейших цирков России.

1911 — экспедиция Р. Амундсена отправилась к Южному полюсу.

1930 — образована Хакасская автономная область.

1944 — советская армия и югославские партизаны освободили Белград.

1947 — состоялся первый полёт легкого многоцелевого самолета Як-12 (летчик-испытатель — Ф. Л. Абрамов).

1956 — указ Президиума Верховного Совета СССР учредил медаль "За освоение целинных земель".

1959 — первый полет турбовинтового самолёта для авиалиний малой протяжённости Ан-24.

1963 — Франция проводит подземные ядерные испытания.

1970 — в СССР состоялся первый розыгрыш "Спортлото".

1986 — авиакатастрофа Ту-134А в Куйбышеве. Командир экипажа поспорил, что сможет посадить самолёт вслепую, пользуясь только приборами. Погибло 70 из 94 человек.

1992 — первый полет самолета общего назначения "Як-112", В. А. Якимов.