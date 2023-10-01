У тюменцев есть возможность стать волонтерами на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У жителей Тюменской области старше 18 лет есть возможность стать волонтером на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Подать заявку и пройти курсы по подготовке можно на платформе ДОБРО.РФ до 1 декабря 2023 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Волонтеров задействуют в 15 функциональных направлениях. Им предстоит встречать и провожать участников и гостей фестиваля, размещать их в волонтерской деревне и отелях, организовывать транспортную логистику и питание, помогать проводить официальные церемонии награждения, оказывать помощь медицинскому персоналу на мероприятиях фестиваля, сопровождать иностранные и национальные делегации и почетных гостей, помогать в работе иностранным и российским СМИ.

Добавим, чтобы стать волонтером, необходимо владеть одним или несколькими иностранными языками, иметь опыт волонтерства и общественной деятельности, уметь работать в команде, быть мотивированными, коммуникабельными и стрессоустойчивыми.

Волонтерскому корпусу будут доступны бесплатный проезд к местам проведения события, питание в период смен, уникальные комплекты экипировки и страхование жизни и здоровья.

Юлия Карандашева