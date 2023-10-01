Экспозицию о враче Михаиле Сперанском хотят создать в Тюмени

| Фото: музей Тюменского медколледжа | Фото: музей Тюменского медколледжа

Создать выставку об известном представителе тюменского здравоохранения первой половины XX века Михаиле Сперанском (1886-1947) планирует музей истории Тюменского медколледжа. Сейчас в музее собирают необходимые материалы.

Ученый, врач, участник трех войн, подполковник медицинской службы, заслуженный врач РСФСР Михаил Александрович Сперанский с 1920-х годов преподавал в Тюменской фельдшерско-акушерской школе.

"Доктор Сперанский никогда не отказывал в помощи бедным, даже выезжал на вызовы к заболевшим ворам и разбойникам. Однажды он с семьей возвращался из гостей пешком поздно вечером и попался шайке грабителей. Они опознали его в лицо и, смутившись, извинились перед известным доктором, а потом проводили семью до дома и благодарили доктора за то, что он лечил их семью", — рассказывают в музее ТМК.

С 1945 года Сперанский возглавлял терапевтическое отделение больницы на улице Даудельной. Вскоре он был назначен главным терапевтом Тюменской области. Скончался в 1947 году. Его могила сохранилась на Текутьевском кладбище.

В мае 2023 года гостем музея Тюменского медколледжа стала родственница доктора Сперанского Вера Ахмедова, которая сейчас проживает в Великом Новгороде. Она подписала в дар экземпляр книги о Сперанском, материалы для которой она собирала по всей стране, в том числе и в Тюмени.