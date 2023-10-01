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40 ветеранов Тюменского района посетили природный парк "Юрибей"

Общество, 17:38 22 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40 ветеранов Тюменского района посетили природный парк "Юрибей" в д. Черная Речка под Червишево. Путешествие стало подарком активистам за их добрые дела – они формируют посылки землякам в зону СВО, плетут маскировочные сети, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Во время тура, участники ветеранского движения возложили цветы к памятникам тюменцам, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны и труженикам тыла в деревне Черная Речка.

Парк "Юрибей" понравился всем участникам поездки. Каждый нашел что-то, интересное именно ему, считает экскурсовод Ирина. В зоопарке они кормили животных, а в этнографической зоне – посещали жилища восьми народов, живущих в Тюменской области. Музей, который открылся почти год назад, порадовал двумя выставками. Из поездки активисты вернулись вдохновленными на новые дела.

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