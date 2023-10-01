24 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "29 октября – День образования вневедомственной охраны Росгвардии". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия". 18+

В Тюмени в 11 часов в группе Центра управления регионом во ВКонтакте начнется прямой эфир с начальником главного управления строительства Тюменской области Павлом Переваловым. 16+

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) пройдет мастер-класс по изготовлению сибирской игрушки. Проведет его тюменский реставратор и мастер резьбы по дереву Святослав Шитов. 6+

В Тюмени в 15 часов 30 минут в музее им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется "Диалог с создателями городских пространств" в рамках VI Профессионального форума специалистов культуры и искусства. 18+

В Тюмени в 16 часов начнется встерча представителей тюменского бизнеса с многопрофильным узбекским концерном SAG Group. На мероприятии пройдут переговоры с тюменскими партнерами для дальнейшего сотрудничества. Регистрация здесь. 18+

Интересное в этот день:

1745 — императрица Елизавета повелела завезти в царские дворцы котов для ловли мышей.

1851 — Уильямом Ласселем обнаружены спутники Урана Ариэль и Умбриэль.

1861 — по телеграфу передана первая в мире трансконтинентальная телеграмма.

1897 — в Санкт-Петербурге проведён первый в истории России официально зафиксированный футбольный матч.

1909 — первый в России демонстрационный полёт на самолёте "Вуазен" совершил французский механик Ж. Легань, пролетев около 1,5 км на высоте 10 м на Гатчинском военном поле.

1963 — пожар на космодроме Байконур в одной из боевых шахт ракеты Р-9. Погибло 7 человек.

1977 — совершил испытательный полёт первый советский широкофюзеляжный самолёт "Ил-86".

1990 — на Северном испытательном полигоне "Новая Земля" было проведено последнее ядерное испытание СССР.

2000 — в берлинском Египетском музее обнаружен единственный в мире автограф Клеопатры.

2007 — с космодрома Сичан с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-3А запущена китайская АМС Чанъэ-1, предназначенная для исследования Луны.