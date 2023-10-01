350 точек активного долголетия отмечено на карте Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

350 точек активного долголетия отмечено на карте Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

С каждой можно познакомиться на портале "Старшее поколение".

Жители региона "серебряного" возраста могут заняться рисованием, пением, суставной гимнастикой, скандинавской ходьбой и даже выучить английский язык. В некоторых муниципалитетах представлены необычные виды досуга. Например: в Казанском районе работает аквааэробика, в Вагайском районе – спортианая рыбная ловля, в Упровском районе – джутовая филигрань и карвинг, в Тюменском районе – ковроткачество.

Полезную для представителей старшего поколения информацию на одном ресурсе собрали специалисты регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Деятельность центра соответствует направлениям нацпроекта "Демография".