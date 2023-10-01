28 октября – события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в комплексе "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнутся Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные 100-летию Общества "Динамо" среди юниоров и юниорок. 16+

В Тюмени в 10 часов в спортивном клубе Neft’ (ул. Володарского, 50) и на стрелковом полигоне (5-й км Червишевского тракта) начнется первый открытый Кубок Тюмени по многоборью ГТО. 18+

В Тюмени в 11 часов в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1 ) начнется книжная ярмарка от издательства МИФ. Также пройдут лекции от трех экспертов. 16+

В Тюмени в 11 часов на базе учебного центра ТВВИКУ (ул. Ратная. 1 А) начнется военно-спортивная игра "Штурм. Листопад", в которой участвуют 11 команд из Ишима и Тюмени. 10+

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется семейный форум "Вместе". Детей и родителей проконсультируют более 20 психологов, арт-терапевтов, неврологов, специалистов по профориентации и финансовых экспертов. Вход свободный, требуется зарегистрироваться. 6+

В Тюмени в 12 часов в торговых центрах "Кристалл", "Сити-Молл", "Галерея Вояж" начнется акция "Я на FEST". Волонтеры расскажут горожанам о Всемирном фестивале молодежи-2024 За правильные ответы на вопросы о фестивале участники получили подарки на память. 16+

В Тюмени в 16 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется мероприятие, приуроченное Дням узбекской культуры в Тюменской области. 12+

Интересное в этот день:

1492 — Колумб высадился на Кубе.

1707 — землетрясение в Японии унесло жизни около 5 тыс. человек.

1892 — в музее Гревен Эмиль Рено представил "светящиеся пантомимы"; к юбилею этого события был учреждён "Международный день анимации".

1908 — вышел на киноэкраны первый в истории Российской Империи короткометражный художественный фильм "Понизовая вольница".

1971 — вывод на орбиту английского ИСЗ ("Просперо X-3") первой РН собственного производства.

1972 — в первый полет отправляется пассажирский авиалайнер "Airbus A300".

1974 — успешно стартует носитель, несущий автоматическую станцию "Луна-23".

2005 — с космодрома Плесецк запущен первый иранский искусственный спутник Земли "Сина-1".