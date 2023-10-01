29 октября – события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1 ) начнется книжная ярмарка от издательства МИФ. 16+

В Тюмени в 15 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется кинолекторий цикла "Образ учителя в отечественном кино" от преподавателя кафедры культурологии и директора научной библиотеки ТГИК Натальи Соколовой. Вход свободный. 16+

В Тюмени в 18 часов 45 минут в спорткомплексе "Прогресс" (ул. Пржевальского, 33) начнется чемпионат Студенческой хоккейной лиги. Игра пройдет между командами "Газовик" (Тюмень) и "ОмГУ" (Омск). 12+

Интересное в этот день:

1863 — на международной конференции в Женеве (Швейцария) основан Международный Красный Крест.

1905 — принята в постоянную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога.

1918 — создан Российский коммунистический союз молодёжи, позднее ВЛКСМ.

1945 — впервые поступили в продажу шариковые ручки.

1947 — сухой лёд впервые используется для вызова дождя.

1955 — гибель линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте, погибли 614 человек.

1969 — первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET — рождение Интернета.

1976 — начала боевое дежурство советская Система предупреждения о ракетном нападении.

1998 — запущен в космос самый старый астронавт Джон Гленн в возрасте 77 лет.

2008 — произошло мощное землетрясение в Пакистане.

2015 — власти Китая объявили о завершении политики "Одна семья — один ребёнок", которая была введена в 1979 году.